En effet pour le bilan du premier trimestre, GSD nous rapporte que les ventes combinées (démat et physique) du GAAS de Sony en fait le plus gros carton de ce début d'année en revenue généré.Succès qui ne semble toujours pas ralentir, puis que nous pouvons voir également qu'aucun titre n'arrive à décrocher Helldivers 2 du top 1 sur la plateforme de Valve.Côté PSN US et EU, le titre fini également top 1 pour le mois de mars !