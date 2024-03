Dragons dogma 2 est disponible depuis quelques heures ...ça c'était la bonne nouvelle, passons a la mauvaise.le jeu se fait actuellement review bombé(38 % sur steam), alors c'est une pratique courante, elden ring avait 25 au lancement et un MH world 19%, mais ce qui va nous intéresser c'est le pourquoi du comment !alors oui il y'a des gens mécontent sur la tech du jeu mais globalement ce qu'il en ressort c'est la découverte de nombreuses micro transaction dans le jeusympa crapcom de refaire payer le joueur pour refaire son perso et son pionet si ça s'arretais la, voila tout le contenu de micro transaction!capcom nous fait du capcom, alors bien sur hormis le truc autour du redesign du perso, y'a rien de dérangeant pour le joueur et ça n'impactera pas son expérience, mais politiquement c'est encore un choix catastrophique de faire ça.le jeu va en pâtir alors que c'est une licence déja niche qui n'a absolument rien demandé.

posted the 03/22/2024 at 06:48 AM by rbz