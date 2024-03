Nouveau trailer pour Sand Land qui nous sort du desert pour nous présenter la zone forestiere, qui devrait a premiere vue s'inspirer de l'arc " l'ange heroique "exclusif a la série animée adapté du one shot d'Akira Toriyama disponible sur Disney+.Le jeu sortira sur PS5, PS4, Xbox Series et PC le 26 Avril.

posted the 03/21/2024 at 10:28 PM by guiguif