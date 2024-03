L’anime Kaiju No. 8 dévoile son nouveau trailer et débutera le 13 avril prochain au Japon.

L’anime Wind Breaker donne de ces nouvelles avec un nouveau trailer , et débutera sa diffusion le 4 avril prochain

L’anime de basket Ahiru no Sora débarquera sur Netflix le 14 mars prochain

L’anime The Fable obtient la date du 6 avril pour son lancement et sera diffusée dans le monde entier en simulcast sur Disney+ dans la nuit du 7 avril prochain. Une bande annonce a été dévoilé pour l’occasion.

Les 7 premiers épisodes de la série d’animation Sandland arriveront le 20 mars sur Disney +. Diffusé en deux parties , les épisodes 7 a 13 proposeront une histoire inédite et seront diffusé le 27 mars d’un rythme d’un épisode par semaine.

posted the 03/10/2024 at 06:05 PM by yanssou