Malgré quelques couacs et une construction finalement assez classique inhérente à un reboot d'un titre lui-même classique, Alone In The Dark n’en reste pas moins un jeu qu’on aime sillonner. L’ambiance est franchement au rendez-vous tout au long de l’intrigue, et le rythme de complétion des énigmes ainsi que la progression sont très bien gérées. S’il ne pourra évidemment pas prétendre au titre de Jeu de l’année, on le conseille aisément aux fans de la première heure qui apprécieront cette nouvelle vision, aux aficionados de survival-horror à la Resident Evil, mais aussi aux novices à la recherche d’une bonne porte d’entrée pour le genre.Alone in the Dark est de retour avec un remake qui reprend les intrigues du premier opus. Un projet modeste, avec un jeu AA bien loin des moyens et des ambitions d'un survival-horror AAA. Et pourtant, ce remake d'Alone in the Dark parvient à nous offrir une aventure sympathique, avec de bonnes idées. Non sans défaut, le titre parvient à nous offrir l'essentiel : une aventure angoissante, avec une très bonne ambiance fidèle au jeu original. Un bon moment garantie pour les fans de la licence et du genre.Ce reboot d'Alone in the Dark est principalement porté par ses personnages et son histoire dont les moyens narratifs particulièrement soignés nous plonge dans une ambiance et un scénario intrigants. Les combats et les énigmes sont malheureusement décevants et on retiendra seulement une poignée d'affrontements mémorables et quelques (trop) rares énigmes retorses. Cet Alone in the Dark version 2024 ne deviendra pas un incontournable du genre, néanmoins, il occupera correctement les amateurs de survival-horror jusqu'à la sortie du remake de Silent Hill 2.Avec ce nouvel Alone in the Dark, Pieces Interactive revisite, réinvente et modernise un mythe du survival horror. On ne retrouve pas exactement l’expérience de 1992, mais cette nouvelle interprétation se distingue par son scénario qui la rapproche du thriller psychologique. Le studio a aussi fait le bon choix en s’inspirant du gameplay de Resident Evil 2, mètre-étalon du genre depuis 2019. De nombreux problèmes techniques empêchent une immersion complète hélas, qu’il s’agisse de bugs ou de faiblesses dans la mise en scène. On se réjouit malgré tout du retour convaincant d’une série historique qui s’est, petit à petit, enfoncée dans les ténèbres de l’anonymat. Pourvu que THQ Nordic donne suite à cet épisode de la réconciliation.On devine un bon jeu derrière la myriade de bugs et de petits problèmes rencontrés sur cette courte aventure. Alone in the Dark partait assurément de bonnes intentions, et il transpire la passion de ses développeurs pour l’univers imaginé par Frédérick Raynal. Malheureusement, malgré quelques qualités sautant aux yeux, notamment en termes d’ambiance et de mise en scène, conférant au titre une identité très appréciable, trop de choses demeurent à revoir, à commencer par les combats. La franchise semble définitivement maudite…À sa sortie en 1992, Alone in the Dark était considéré comme une révolution. Un jeu fondateur du survival horror qui a permis, entre autres, à Resident Evil d’exister. La mise en chantier d’un remake était donc parfaitement légitime en soi, mais à l’arrivée, c’est la déception et un rendez-vous clairement manqué. Cette nouvelle version ne parvient absolument pas à se hisser au niveau des standards actuels, même vis-à-vis de jeux indés, et échoue sur beaucoup trop de points. Si l’on apprécie que cette lourdeur soit conservée, les combats comme d’autres séquences manquent de finition. L’ambiance générale de film noir, avec cette musique doom jazz, est séduisante, mais sous-exploitée. Et de l’autre côté, il y a beaucoup trop de soucis de mise en scène, de narration et une absence de moments réellement marquants. Il en résulte une aventure assez plate tout du long, voire fade, pour un titre qui ne vous fera ni ressentir de peur, ni de tension, mais probablement de l’ennui. Le maître a été bien rattrapé par son disciple et s’est fait dépasser. Le premier raté de 2024.