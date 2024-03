News











testé par medoc et moguri













2024 est en train de surpasser 2017 je crois bien.

aïe ça donne envie ...Malheureusement il faut faire des choix, mais son tour viendra quand même( comme 13 sentinel que j'ai fait l'année dernière)bon on se régale quand même cette année .. je viens tout juste de boucler P3 Reload.Dragons dogma 2 arrive vendredi, metaphor re fantazio en fin d'année et j'ai VIIR a rattraper qui à priori est un super titre.le joueur fan de JV jap n'a absolument aucun répit cette année et on va pas s'en plaindre !