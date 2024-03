Alors bon.Esthétiquement, on s'éloigne trop de l’œuvre (trop de jour, trop de lumière, trop de couleurs).Et mwef pour l'acteur (oui, pour moi, Eric doit avoir les cheveux longs).Par contre, ça semble au moins digne du comics niveau violence sans censure. Bien.Je veux ce type de scène :

Like

Who likes this ?

posted the 03/14/2024 at 08:10 PM by shanks