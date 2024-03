Jeux Video

Star Wars Battlefront Classic Collection est sorti aujourd'hui sur différents supports pour 34,99€. C'est une compile essentiellement tournée vers le multi, mais personne ou presque ne parvient à lancer une partie en ligne, et pour cause.Aspyr n'a alloué que 3 serveurs pour le jeu.Chacun pouvant accueillir 64 joueurs.Soit 192 joueurs en total.Il y avait 10.000 joueurs au lancement rien que sur Steam.C'est pas possible, ils ont merdé quelque part ou les mecs y croyaient pas à ce point??(sinon le portage serait mwef, notamment pour l'assistance 0 à la visée qui compliquerait bien les choses à la manette)(et on assiste à une des pires optimisations du monde : 65Go pour ces deux vieilleries)(et plein de bugs graphiques)Bref, content que Aspyr n'ait pas développé KOTOR Remake