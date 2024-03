C'est aujourd'hui le 14 Mars qu'est disponible la grosse mise a jour de Granblue Fantasy Relink. Cette derniere inclues- Le quete The Final Vision combat contre Lucilius niveau 200 (il faudra néanmoins terminer la quete The Tale of Bahamut's Rage pour la débloquer)- De nouveaux trophées/succès- De nouvelles options de camera- Les Quetes rapides peuvent desormais etre lancé en extreme- Des corrections de bugs

posted the 03/14/2024 at 11:57 AM by guiguif