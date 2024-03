Je ne vais pas passer par quatre chemins : seriez-vous intéressé.e.s de migrer vers un nouveau site d'actu JV ?



Comme vous le savez peut-être déjà ou non, le destin de Gamekyo n'est pas des plus certains, car le site est depuis quelques années laissé à l'abandon - tout juste sait-on que ses créateurs continuent de payer les frais qu'il occasionne. Mais pour combien de temps encore ? Nous n'en savons rien.



Une chose est certaine : c'est grâce aux efforts de Shanks, des blogs de ses membres, ainsi que de toute sa communauté active que le site parvient à survivre en couvrant la vraie actu JV.



C'est pourquoi, après en avoir discuté avec Tripy73, je me permets de vous reposer la question :



Seriez-vous intéressé.e.s de migrer vers un nouveau site d'actu JV ?



Le but serait d'avoir un site reprenant le concept actuel de Gamekyo avec ses articles en home et les blogs de ses membres, d'avoir un design et une technologie plus moderne, d'avoir une équipe de rédaction plus grande (pour les articles en home - et soulager Shanks, qui resterait à la tête de cette nouvelle équipe), d'avoir un espace toujours aussi libre et fun pour sa communauté, et surtout de remettre le destin du site entre les mains de personnes qui en ont quelque chose à faire et qui veulent préserver la véritable presse JV.



Concernant le modèle économique, le site resterait gratuit. Le but n'est pas d'en faire un projet lucratif, mais de proposer quelque chose où chacun pourrait mettre la main à la pâte s'il le souhaite (sans obligation). Enfin, pour couvrir des frais d'hébergement et de nom de domaine, on pourrait proposer quelque chose de similaire à la Wikipédia (à savoir proposer quand il le faut et à ceux qu'ils le souhaitent de mettre 1€ symbolique - si beaucoup d'entre nous le faisons, ça peut couvrir les frais pendant pas mal de temps).



Le but de ce projet serait vraiment de reprendre ce qu'on aime d'ici, de se le réapproprier pour tout le monde, de le rendre + moderne, en gardant toujours un espace libre avec de la vraie actu JV et dénué de pubs.



Le but ultime, ce serait vraiment que tout le monde migre vers ce nouveau site.



Je sais que pas mal de personnes y ont déjà pensé, et certains ont même déjà esquissé des design. Je pense sincèrement que si la majorité d'entre vous s'exprime à ce sujet, donne son avis et montre un intérêt, le projet pourrait se faire.



Merci d'avoir lu !