Si vous découvrez pour la première fois Brothers: A Tale of Two Sons avec ce remake d'une classe incroyable, nous ne pouvons qu'être jaloux. Vous découvrez une fable mélancolique, mettant en lumière la fraternité à son sens le plus pur, dans le but ultime de sauver un parent gravement malade. Mais si vous êtes un joueur ou une joueuse de la première heure qui redécouvre ici l'épopée sous un nouveau jour, vous ne pourrez qu'être soufflés par la qualité de cette ré-imagination de l'œuvre originale signée Josef Fares et des équipes de Starbreeze Studios. Avec le retour de ce petit bijou brut au succès non démenti depuis dix ans, AvantGarden Games nous montre l'étendue de ses talents. Jeux de lumières magnifiques, musiques organiques, gameplay toujours aussi affûté, le jeu se montre sous son meilleur jour visuel et auditif tout en restant relativement timide dans la liberté empruntée pour réimaginer le voyage initiatique mystérieux et fantastique de ces deux frères qui reste tout de même très court. Mais à petit prix, il ne faut pas bouder votre plaisir, car parfois, ce n'est pas la destination qui compte mais plutôt le voyage.Brothers: A Tale of Two Sons Remake permet de proposer une version moderne d'un classique du jeu vidéo. Même si les changements sont peu nombreux, on reconnaît le grand respect du studio Avantgarden Games envers le jeu original. L'utilisation du nouveau moteur graphique permet de s'immerger encore plus dans cette histoire touchante tout en s'émerveillant devant les décors. L'aventure reste cependant assez courte, mais le prix de commercialisation est loin d'être excessif. Je conseille particulièrement le jeu pour ceux n'ayant pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque ou encore ceux qui souhaitent refaire l'expérience en coopération.