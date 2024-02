C'est ce que semble teaser l'insider Kurakasis.(C'est lui qui avait leaké le titre exact du remaster de Sonic Generations et le Metro VR)Juste le coup le plus naturel vu qu'à part 2K, il ne restait que Konamii mais ces derniers n'ont probablement pas la thune nécessaire pour ce genre de pari (ça coûte cher la marque FIFA).Après, en dehors de la qualité, rien ne changera face aux "méchants capitalistes d'EA" : NBA 2K et WWE 2K sont autant gavés de micro-transactions.

posted the 02/12/2024 at 08:32 AM by shanks