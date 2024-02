News

Vivement le prochain smt et métaphor

Je trouve qu'en terme de direction artistique l'original est intouchable.la vidéo compare certaines cutscènes et séquence de jeux, notamment l'introduction et certains environnements.Je trouve que le remake propose de très belles choses, et il est très propre a la manière des standards instauré avec p5 mais je le trouve beaucoup plus fade voir mainstream que l'original.les intentions artistiques sont trop différentes, trop colorés pas assez austères, parfois même pas assez travaillé en terme d'ambiance comparé a l'original.en fait y'a juste a comparer les openings et tout est dit.sinon le jeu est top mais voila quoi, mettez moins de swag et plus de smt svp.l'opening de portable est très cool aussi.