Une source a déclaré à IGN que les équipes de jeux de Microsoft avaient déjà subi d'importantes réductions de leurs budgets marketing avant que le personnel ne soit informé des licenciements. Les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo sont de plus en plus fréquents, même dans les entreprises qui continuent à dégager d'énormes bénéfices.

posted the 01/31/2024 at 05:39 AM by jenicris