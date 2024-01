Trinity Trigger est un A-RPG jouable jusqu’à 3 qui s’inspire grandement de Secret of Mana. On retrouvera notamment la fameuse roue des objets/armes, le fait de pas trop bourrer sinon nos dégâts ne font pratiquement plus rien et une aventure jouable jusqu'à 3 en local.Niveau staff on à notamment Nobuteru Yuki (Trials of Mana) au World Design et le fameux Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Trials of Mana) a l’OST.Il est dispo sur PS5, PS4, Switch et PC.- Gameplay plaisant- Jouable a 3- Bon Charadesign- Histoire qui se laisse suivre- Pas mal d’annexes, lieux & boss optionnels- OST réussie- Quelques rares cutscenes en anime- Graphismes PS2 HD- Environnements un peu trop classique- Quelques soucis de quality of life- Quelques reskins en post game- En sous-titré anglais uniquementNiveau qualités le jeu se joue très bien, les combats sont très agréables avec une difficulté plutôt bien gérée le tout jouable a 3. Les illustrations signées Raita Kazama sont superbes et l’histoire ne réinvente rien, mais se laisse suivre. L’OST composée par Hiroki Kikuta fait son job et certaines musiques font clairement penser a son taff dans la saga de Square-Enix. Le jeu a pas mal de quêtes annexes, de zones optionnelles ainsi que des boss cachés qui tapent fort.Pour finir il y a quelques rares cutscenes en japanime, c’est toujours appréciables dans un RPG jap.Niveau défauts difficile de passer a coté du rendu PS2 HD (on se dira que comme ça rappellera le remake PS4 de Secret of Mana, mais aussi que ça sort aussi sur Switch... en 30fps et en moins net néanmoins) couplé a des environnements un poil trop trop classiques même si vers la fin il y a une ou deux tentatives d’originalité, et c’est dommage car les artworks représentants les différents décors ont de la gueule comme ce village au creux d’une main géante, mais ça ne se ressent pas In-game.Le jeu nous permet de switcher jusqu'à 8 armes, le problème c’est que les bonus comme "Attaque+10%" ou "Vie+30%" ne se mettent pas directement sur les perso, mais sur les armes ce que fait qu’a chaque fois qu’on change d’armes selon les faiblesses des boss on doit tout reconfigurer (sauf si on a des doublons) et en postgame quand on enchaine les boss ça peut etre relou.Pour finir il y a quelques reskin de boss un peu facile en post game et évidement vu que c'est de la grosse niche made in Furyu c’est encore uniquement traduit en anglais même si il n'y a rien de bien particulier a comprendre pour avancer tranquillement.