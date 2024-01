1-The Legend Of Zelda Zelda Tears of The Kindgom : 968.000

2-Super Mario Bros Wonder : 747.500

3-Mario Kart 8 Deluxe : 383.500

4-Minecraft : 230.900

5-EA Sports FC 24 : 167.500

6-Nintendo Switch Sports : 154.600

7-Mario Party Superstars : 153.800

8-Hogwarts Legacy : 153.300

9-Animal Crossing New Horizons : 153.100

10-New Super Mario Bros U Deluxe : 132.500

a terminé l'année 2023 avec près d'un million d'exemplaires en France,plus précisément un total de 968.000 copies écoulées (et plus d'un million si on rajoute le démat) selonvia. L'autre exclusivités'est vendue à 747.000exemplaires, ce qui en fait le meilleur démarrage d’un jeu Mario sur ce marché.Pour finir, ladépassera les 8 millions de ventes fin janvier. Sur l'année 2023, elle s'est écouléeà 855.000 unités (contre 987.000 en 2022). Cette baisse est logique vu qu'elle est en fin de cycle.Meilleures ventes sur Switch en France pour 2023 (versions physiques uniquement) :