Moyenne 3,6/5

C'est un film d'horreur français.S’il n’est pas certain que "Vermines" réconcilie les spectateurs avec ces petites bêtes, cet excellent film d’horreur fait découvrir un cinéaste très doué.Une expérience cinématographique anxiogène méchamment amusante, dès lors que les araignées prolifèrent et attaquent. Bref, quand ça mord, ça pique fort.Ça, c'est un film d'horreur, qui n'a pas besoin d'un point bonus de soutien (ou pitié) parce qu'il est français. "Vermines", ça démange, ça démonte, ça déchire. Et y'a intérêt que ça marche en salles, parce qu'on le mérite.Sébastien Vanicek prouve qu’il a un savoir-faire incontestable en matière d’horreur et d’épouvante. Et qu’il s’impose comme un auteur à suivre dans le septième art hexagonal.Les comédiens sont tous parfaits, et la mise en scène de Sébastien Vaniček nous terrorise autant qu’elle nous éblouit.Un thriller horrifique extraordinairement angoissant, parfois grand guignol, mais qui ose donner une portée sociale à son cauchemar intégral.En lisière de l’horreur et du fantastique, Sébastien Vanicek signe un survival en huis clos aussi suffocant que palpitant. Un premier long-métrage d’une grande maîtrise.Plus gros, plus fort, semble avoir constitué le leitmotiv du réalisateur, qui n’a jamais peur d’aller trop loin.Une petite réussite qui vient aussi bien chatouiller le nerf optique que la plante de pieds.Survival énervé et confiné, "Vermines" est un spectacle horrifique généreux, qui tire habilement profit de son environnent urbain, mais aussi de son cadre social. Une réussite.Déconseillé aux arachnophobes, le premier long métrage du Français Sébastien Vanicek est un vrai film d’horreur, nerveux et souvent virtuose, servi par son sens du récit et son casting impeccable.POUR - Voilà un glorieux film de monstres, constamment préoccupé par l'appréhension de ses créatures, qui se pose les bonnes questions du point de vue du déploiement, du spectacle, de l'effroi et de son crescendo.Effets spéciaux qui n’ont rien à envier à leurs cousins hollywoodiens, grosses ficelles habilement évitées… Signé Sébastien Vanicek, ce premier film a tout d’une excellente toile d’araignées.Si le climax ne contourne pas le passage obligé du recueillement face aux tragédies engendrées par les crises banlieusardes, ce voyage au cœur du béton slalome entre effroi, burlesque et rage juvénile au premier degré, loin des épopées obséquieuses et monolithiques à la Romain Gavras.Dans le genre Alien de banlieue, le film a de l'allure et peut faire faire des cauchemars à tout arachnophobe. La métaphore est claire mais pas trop appuyée : habitants des cités et araignées, même combat de paria.Dans "Vermines", les araignées sont si petites qu’elles se glissent partout, faisant la marque d’un cinéaste, dont la sûreté du trait ne cède pas à une surenchère d’effets spéciaux mais joue sur quelque chose de plus invisible, au service d’un divertissement à émanation sociale et politique. chaque seconde.Sébastien Vaniček connaît ses classiques : dans "Vermines", il fait cohabiter l’"Arachnophobie" de Frank Marshall avec "Les Misérables" de Ladj Ly et signe un beau morceau d’horreur, multipliant les scènes d’anthologie en mettant à profit les espaces du bâtiment, passant avec brio d’une minuscule salle de bain à des souterrains crasseux où se joue l’hallucinant climax du film.Pour son premier long-métrage, Sébastien Vaniček vise haut en signant un film d’horreur dont les ambitions dépassent largement celles des séries B, où le casting, le décor et les effets spéciaux sont à l’avenant.CONTRE - "Vermines" tente le pari louable d'un film plus fun et blockbusteresque, mais le résultat s'avère précautionneux et impersonnel.