On commence avec la présentation des méchants principaux et des Primal Beasts:En suite le Casting des 19 personnages jouables2 nouveaux personnages jouables seront ajoutés en Avril 2024 via une update gratuite: Seofon et Tweyen.On apprend que l'OST sera composée de 140 musiques reparties sur 6 CD qui sortira le 13 Mars.Pour finir deux nouveaux trailers, l'un porté sur les boss, l'autre sur le theme song “Good Night, Good Morning,” de Nao Toyama.