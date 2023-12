TOP3 1-Avatar Frontiers of Pandora (PC/PS5/X/S) 2-Alan Wake 2 (PC/PS5/X/S) 3-Cyberpunk 2077 RT Overdrive (PC) (Par ordre d'apparition dans la vidéo) 4-Marvel's Spider-Man 2 (PS5) 5-Super Mario Bros Wonder (Switch) 6-Hi-Fi Rush (PC/X/S) 7-Resident Evil 4 Remake (PC/PS5/X/S) 8-RoboCop Rogue City (PC/PS5/X/S) 9-Final Fantasy XVI (PS5) 10-Star Wars Jedi Survivor (PC/PS5/X/S)

Les plus beaux jeux de l'annéesur consoles et PC selon

posted the 12/22/2023 at 04:21 PM by leonr4