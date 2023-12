Mise à jour : Keeper Up / Disponible / Gratuite

La mise à jour Keeper Up, ajoute de nouveaux défis au jeu. Ces défis, organisés par les Mavens of Monoth, se présentent sous la forme de courses contre la montre dans des versions remixées de différentes zones de l’île.Les joueurs doivent collecter des objets de collection et terminer les défis le plus rapidement possible.Cette mise à jour pourrait offrir aux joueurs à la recherche de plus de difficulté les défis supplémentaires qu’ils recherchent.Disney Illusion Island bénéficie également de plusieurs améliorations de la qualité de vie, notamment de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. De plus, le jeu propose de nouveaux déblocages de galerie et la mise à jour Keeper Up apporte des modifications à la carte, bien que Dlala n’ait pas encore révélé les notes de mise à jour.