Ce sont lesquels ? Pour moi, c'est Baten Kaitos Origins par exemple, mais j'imagine qu'il y a bien mieux même si la qualité intrinsèque du scénario de BKO met la barre très haute. Je pense que tous ceux et celles qui y joués au second opus partageront mon avis. J'ai souvent entendu parler de Xénogears comme étant l'un des meilleurs J-RPG. Il est si exceptionnel que ça ? Il doit l'être, parce que j'ai remarqué qu'il apparaissait assez fréquemment comme référence dans les questionnaires.

posted the 12/03/2023 at 08:11 PM by uram