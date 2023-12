Jeux Vidéo

Les enfants américains déclarent vouloir des jeux vidéo plus que tout autre chose pour les fêtes de fin d'annéeL'Entertainment Software Association (ESA) a mené une enquête auprès d'adultes et d'enfants américains (âgés de 10 à 17 ans) pour savoir ce que les Américains demandent pour les fêtes de fin d'année et a appris que les enfants sont les plus susceptibles de demander à leurs parents des cadeaux liés aux jeux vidéo (72 %). Les demandes de cadeaux liés aux jeux vidéo sont suivies de près par l'argent/les cartes-cadeaux (70 %), les vêtements/accessoires (66 %) et les articles électroniques/technologiques tels que les téléphones et les montres connectées (62 %). Les jouets et les jeux physiques (38 %), les billets et les activités (32 %), l'art et les travaux manuels (28 %) et les livres (26 %) sont moins nombreux à figurer sur les listes de souhaits.La majorité des filles (59 %) et des garçons (86 %) déclarent qu'ils ont l'intention de demander des jeux vidéo pour les fêtes, les cinq demandes les plus fréquentes étant les abonnements à un service de jeux (39 %), les consoles (38 %), les équipements/accessoires (32 %), la monnaie virtuelle (29 %) et les jeux vidéo en tant que tels (22 %). Par ailleurs, environ un adulte sur trois (32 %) déclare avoir l'intention d'acheter des jeux vidéo pour lui-même ou pour d'autres personnes à l'occasion des fêtes de fin d'année, ce chiffre atteignant 57 % pour les parents. Les adultes qui déclarent acheter des cadeaux liés aux jeux vidéo prévoient de dépenser en moyenne 485 dollars pour ces cadeaux.Article original :