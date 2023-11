Moyenne 3,8/5Mars Express est excellent, sur un postulat de science-fiction en planet opera distillé dans une enquête noire en immersion martienne, le film propose un divertissement à la fois intelligent et bien animé, référencé en piochant et s'inspirant de ce qui se fait de meilleur...Après sa série à succès « Lastman », Jérémie Périn réussit à trouver le parfait équilibre entre divertissement et réflexion, à travers un univers futuriste à l’environnement glauque mais visuellement splendide.Une merveille d’animation. Nous avons le coup de cœur pour cette science-fiction cyberpunk mâtinée de polar noir, pas destinée au jeune public, conçue dans cinq studios français dont un à Lille.Film d'action et de science-fiction, « Mars express » propose aussi une réflexion passionnante sur les technologies.Jérémie Périn puise dans le meilleur du polar et du cyberpunk pour signer une dystopie intemporelle dans ses réflexions, et remarquablement riche dans son exécution.Le vertige survient autant par la mise en scène - les séquences d’action démentes comme les moments calmes sont filmés avec la même maniaquerie - que par une patte visuelle assez inimitable, à la jonction d’un réalisme glacial et d’exagérations typiques de la japanimation. Après ça, la SF française ne sera plus jamais la même.Annoncé de longue date, ce film d’animation de science-fiction se décline sur une charte graphique assez classique et sans grande inventivité, proche de la ligne claire. Et son scénario rappelle un peu trop les grands fondements de « Blade Runner »…Si le film ne semble qu’effleurer les questionnements existentiels et métaphysiques, sa lucidité glaçante lui permet de dégager un tableau final assez subversif dans laquelle l’humanité définitivement abandonnée par les Terrien·nes se retrouve confiée aux robots. Une curiosité extrêmement réjouissante dans le paysage français