Pokémon Company, en partenariat avec Netflix, a dévoilé une toute nouvelle série intitulée Pokémon Concierge, qui élargit l'univers de Pokémon avec un nouveau scénario et une animation innovante en stop-motion. Développée en collaboration avec Dwarf Studio, Pokémon Concierge se déroulera au Pokémon Resort et suivra l'histoire d'une réceptionniste nommée Haru et des nombreux Pokémon qui lui rendent visite en tant qu'invités.

Annoncé au Pokémon Présents de février dernier, voici le trailer pour la mini-série Pokémon produite par Netflix, La Réceptioniste Pokémon (Pokémon Concierge).Les 4 épisodes seront disponibles le 28 décembre sur la plateforme Netflix.