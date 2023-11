Analyses/Débats

Petit article rapide depuis le téléphone pour partager un article d'un confrère de Frandroïd qui aborde certains points discutables de l'édition 2023 des Video Game Awards :- Dave the Diver n'a rien à faire dans la catégorie "Jeu indépendant" car il est financé par une multinationale et ne rentre donc pas dans les conditions de sélection indiquées sur le FAQ du site des VGA.- La date limite de sélection des jeux pour les nominés n’est pas respecté, elle est indiquée pour le 17 novembre alors que les nominés ont déjà été annoncé depuis quelques jours.Pour le reste et pour avoir plus de détails, je vous laisse juger par vous même en consultant le lien en source. Perso comme chaque année je suivrais pour les annonces et les nouveaux trailers, parce que tous le reste ne sert à rien et les biais/conflits d'intérêt sont trop nombreux.