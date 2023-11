Hello les collègues, je me demandais si avec l'âge vous en avez pas marre des jeux narratifs genre spiderman uncharted etc...

En effet avec le temps j'accroche de moin en moin a ce genre de jeux.

Le dernier en date , alan wake 2.

Qu'est-ce que ce jeu me déçois sur le fond.

Autant graphisme ca passe impec, mais le fait de devoir parler a tout pleins gens, de devoir faire des murs d'enquêtes, de tourner en rond pour chercher des trucs me gonfle de plus en plus.

Je prefere de plus en plus jouer a des jeux ou tu te prends pas la tête, ou tu joue sans avoir des cinematiques qui font la moitié du jeu.

J'étais passé sur ps5 pour les exclus sony mais me rend compte que finalement ces jeux ne conviennent plus à mon style de vie de maintenant (sur ps4 a l'époque j'adorai ca).

Certains d'entre vous ressentent ils aussi ce sentiment arrivé a un certain age ou moment de la vie?