Jeux Vidéo

Il y a quelques années, Microsoft a introduit une approche novatrice avec le service "Primetime" sur Xbox 360, offrant des exclusivités aux abonnés Xbox Gold. Bien que des jeux tels que "1 contre 100" et "Full House Poker" aient vu le jour, Microsoft n'a bizarrement pas poussé cette initiative plus loin à l'époque, alors qu'ils sont capables à faire des sacrifices incroyables pour imposer le Game Pass. Nintendo, de son côté, a embrassé ce concept de l'exclusivité dans l'abonnement, mais seulement dans le domaine multijoueur. Des jeux tels que "Tetris 99", "Super Mario Bros. 35", et récemment "Pac-Man 99" sont devenus exclusifs aux abonnés du service Nintendo Switch Online. Ces titres ont mis en avant des expériences de jeu compétitives et communautaires.Mais regardons du coté d'Apple, la marque essai de faire son trou dans le secteur, pour le moment ils sont assez discrets (même si avec les prochains iPhone ça risque de changer) et en plus des jeux disponibles à l'achat dans leur store, ils proposent un service d'abonnement avec Apple Arcade. Même si pour le moment, ils ne rivalisent pas avec les exclus PS, XBox et Nintendo, il faut quand même préciser que le service propose des jeux exclusifs, non pas exclusifs iOS, mais bel et bien réservés aux abonnés du service. Alors il y des exemples tels que "ChuChu Rocket! Universe" qui offrent des expériences multijoueur, mais aussi que des titres plus classiques et solo comme "Fantasian" et "Japanese Rural Like Adventure" et ou le prochain "Sonic Dream Team".Les services de streaming vidéo comme Netflix ont démontré avec succès que des séries exclusives peuvent être des incitations puissantes pour attirer et fidéliser des abonnés. L'industrie du jeu vidéo va t'elle désormais suivre cette voie ? En motivant les joueurs à rester abonnés à une plateforme spécifique grâce à de "vrais" exclusivités ?