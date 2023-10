C'est lequel ?



Perso, mon premier, c'est Wind Waker et mon préféré j'hésite entre ce dernier et OoT.



C'est pas facile de choisir, mais je vais quand même choisir WW pour l'incroyable sentiment de liberté qu'il m'a procuré quand j'y ai joué pour la première fois à mes 10 ans et pour la nostalgie aussi, je l'avoue. J'aime tout autant OoT, cela dit.



Et pour vous ? C'est lequel ?



Question bonus ; qu'attendez-vous du prochain Zelda ? Comment aimeriez-vous qu'il soit ?