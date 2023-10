Jeux Vidéo

Porto Rico, baigné au nord par l'océan Atlantique et au sud par la mer des Caraïbes, est constitué de l'île principale, ainsi que de plusieurs îles plus petites telles que Vieques, Culebra, formant les îles Vierges espagnoles, et Isla Mona. Ce territoire, bien que distinct, est inextricablement lié aux États-Unis. Les 3,4 millions d'habitants de Porto Rico détiennent la citoyenneté américaine depuis l'adoption du Jones-Shafroth Act de 1917. Cette citoyenneté leur confère le droit de circuler librement dans les 50 autres États américains sans nécessité de passeport, et ils sont protégés par le Bill of Rights, les dix premiers amendements de la Constitution des États-Unis. Le jeu Marvel's Spider-Man 2, développé par Insomniac Games, a suscité des interrogations et des discussions parmi les fans en raison d'une erreur notable concernant les drapeaux cubains et portoricains, dû à ce statut complexe avec les États-Unis et à l'ignorance des Américains (d'après un sondage publié dans le New York Times en 2017, seuls 54 % des Américains savent que les habitants de Porto Rico sont des citoyens américains).Dans l'appartement de Miles Morales, un drapeau cubain a été observé. Cependant, Miles Morales n'est pas originaire de Cuba. Sa mère, Rio Morales, est portoricaine, et bien que les deux drapeaux se ressemblent un peu, les couleurs diffèrent. Les joueurs ont rapidement repéré cette confusion.Sur les réseaux sociaux, un utilisateur de Reddit, TheHouselessTurtle, a partagé une capture d'écran montrant le drapeau cubain à l'intérieur de l'appartement de Miles Morales, demandant pourquoi il y avait un drapeau cubain alors que Miles et Rio sont portoricains. Cette observation a également gagné en popularité sur Twitter, où un utilisateur a noté que bien que le drapeau dans l'appartement de Miles soit cubain, les joueurs peuvent débloquer plus tard dans le jeu un costume arborant le drapeau portoricain correct.Heureusement, Insomniac Games n'a pas ignoré ces commentaires et préoccupations. Dans une réponse à un joueur, James Stevenson, le directeur de la communauté et du marketing du studio, a admis l'erreur le même jour de la sortie du jeu. Il a annoncé qu'un patch serait apporté pour remplacer le drapeau cubain par le drapeau portoricain. Bien qu'aucun délai précis n'ait été donné, il est rassurant de savoir que cette erreur est clairement prise en compte par Insomniac.Drapeau de Porto RicoDrapeau de CubaCette situation soulève une question plus large sur la responsabilité des développeurs de jeux vidéo en matière de représentation culturelle. Si une erreur de cette nature a pu se produire avec les drapeaux de Porto Rico, un territoire américain, cela souligne la délicatesse et la nécessité de traiter avec précision les éléments culturels dans les jeux vidéo. On ne peut s'empêcher de se demander si une telle erreur aurait pu être commise avec par exemple, les drapeaux de l'Arkansas, de l'Alabama ou du Texas ?