Star Wars: The Force UnleashedStar Wars: Republic CommandoStar Wars: Episode I RacerStar Wars: Jedi Knight: Jedi AcademyStar Wars: Jedi Knight II: Jedi OutcastStar Wars: Knights of the Old RepublicStar Wars: Knights of the Old Republic IIA Savoir : Knights of the Old Republic I et II demanderont un téléchargement supplémentaire de 12,1 Go et de 15,9 Go.