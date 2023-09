Adieu la Xbox Series X avec lecteur de disques dès 2024 ?

Comme on peut le lire sur l’image ci-dessous, Microsoft prévoyait la fin de vie de Starkville, dès la sortie de Brooklin, la nouvelle Xbox Series X 100 % dématérialisée. Plus précisément, la mention exacte est affichée dans les notes du bas : « Starkville EOL ahead of Brooklin launch », soit en français « Fin de vie de Starkville avant le lancement de Brooklin »

On ne sait pas avec certitude à quoi fait référence le nom de code Starkville, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu’il s’agit du nom de code utilisé pour désigner la Xbox Series X originale avec lecteur de blu-ray puisque dans sa présentation, Microsoft parle bien d’une transition de l’une à l’autre des machines. Puisque la Xbox Series S est appelée par un autre nom de code, par déduction, Starkville est bien la Series X.

Si tel était bien le cas, cela signifierait que Microsoft prévoit l’arrêt de la production de la console, et que seules les nouvelles Xbox Series S et Xbox Series X 100 % digitales seraient commercialisées dans un futur proche, sonnant par la même occasion la fin des jeux physiques sur la plateforme

Sur la slide « Xbox Beyond » (ci dessous) de la stratégie 2023 de la marque, qui montre tous les appareils sur lesquels Xbox sera disponible à terme, on remarque d’ailleurs qu’aucune console avec lecteur de disque n’est présente. On y retrouve tous les appareils pour jouer en cloud (TV, mobile, stick, portable...) et les Xbox Series S et Xbox Series X sans lecteurs.

Sur une autre slide, Microsoft a imaginé quels pourraient être les réactions des joueurs et des joueuses au regard de l’offre gaming proposée. On y retrouve, entre autres, une jeune femme qui joue sur son canapé avec un appareil mobile et qui dit ne pas regretter le jeu sur disque.

Ces éléments en tête, il semble de plus en plus probable que le jeu physique tel qu’on le connait actuellement sur Xbox vive ses dernières heures dans la stratégie du géant américain.

"Xbox a rendu l’achat de jeux numériques aussi facile et abordable que les jeux sur disques. En plus, je peux jouer à ces jeux sur plusieurs appareils que je possède déjà. Mon lecteur de disque ne me manque pas du tout. "