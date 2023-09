Le film raconte l'histoire Kokoro, une jeune collégienne qui a une phobie de l'école, elle vit avec sa maman qui a décidé de l'inscrire dans une "école alternative", mais même sa première journée, elle a du mal, le lendemain, elle demande à sa maman de pas y aller.Puis d'un coup, un miroir dans la maison brille, elle s'approche et passe à travers, elle se retrouve sur un ilot devant un château. Une jeune fille avec un masque de loup l'accueil, Kokoro n'a pas envie d'aller jusqu'au château, mais la jeune fille au masque la traine quand même jusqu’à l'intérieur.Dans le château il y a 6 autres adolescents qui ne se connaissent pas, la jeune fille avec le masque leur explique qu'ils pourront venir durant une année dans ce château de 9H à 17H, si il dépasse l'heure, un loup viendra les dévorer, mais s'ils cherchent dans tout le bâtiment, durant les heures imposées, ils pourront trouver une clef qui permettra à l'un d'entre eux de faire un vœux.Le film est en fait moins "niais" que l'on pourrait penser en voyant la bande-annonce, certes il est un peu "mou" et "lent", il faut dire que ça parle beaucoup et c'est fait pour mieux comprendre les 6 adolescents et qu'il n'a pas réellement d'action, mais au fur et à mesure, il se laisse regarder, car même si la réalisation n'est pas renversante, c'est plutôt bien fait et bien amené vu le sujet abordé qui est "le harcèlement dans l'école et hors de l'école durant l'adolescence", par moments il y a des facilités de mise en scène, mais ça reste quand même subtile, une réelle émotion se dégage surtout sur la fin.Je pense que le film s'adresse principalement aux adolescents.