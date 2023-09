Jeux Video

Après :



- un développement plongé dans la guerre en Ukraine

- un déménagement d'une partie des développeurs en République Tchèque pendant que le reste est toujours sur place (l'un est mort au combat me semble non ?)

- un piratage des serveurs par un groupe de hackeurs russes...



GSC annonce maintenant qu'un étage entier de leur bureau a subi un incendie (environ 70.000$ de dégâts estimés)... près des serveurs contenant les builds de Stalker 2.



Aucun blessé heureusement, mais pas d'info sur une éventuelle perte des données à cause de cet incendie,

qu'un développeur qualifie de potentiellement criminel.



On verra bien si le jeu sort début 2024...