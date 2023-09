Divers

Vous savez sans doute que je suis un gros (et non Pro) joueur exclusivement Playstation et Nintendo et n'appréciant pas trop Xbox pour diverses raisons.



Mais la Starfield me fait énormément envie ainsi que certains jeux à venir ( Gears of war, Fable...) et évidemment le Game Pass qui devient vraiment intéressant.



Seulement voilà je n'ai pas 550€ à mettre d'un coup ( merci au lave vaisselle qui ma lâcher ) j'avais penser à la formule All Acess à 35,99€/mois sur 2 ans incluant le Game Pass Ultimate.



Alors je me tourne vers vous, vous pensez quoi de cette offre ? vous pensez quoi de Starfield et vous pensez quoi du futur d'Xbox ?