RAPPEL le gold degage le 14 septembre au profit du Gamepass core il est possible donc que dans 2 semaines vous ne pourrez plus profiter de ce dealvous n'avez pas d'abo en cours:(vous allez pouvoir dans un premier temps convertir 3 ans de gold en 2 ans de gamepass ultimate)=> https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-live-gold-3-month-xbox-live-key-global (prenez 10 codes chez un vendeur ,2 chez un autre pour pouvoir tout mettre dans le meme panier vu que c'est limité a 10 par vendeur)=> https://gg.deals/vouchers/ (copier le code puis cliquez sur "go to shop" )=> https://redeem.microsoft.com/ (veillez a etre connecter sur votre compte MS sur lequel vous voulez etre abo ca serait bete d'ajouter les code sur un autre compte)soit(malheureusement ils ont enlevé le gamepass ultimate a 1€ le moisvous etes deja abo:c'est la meme chose mais avec 7 codes gold pour 1 an et sans la derniere etape (la conversion se fera automatiquement cette fois)ca devrait vous revenir a 46€/ann'oubliez pas c'est maxi 3 ans