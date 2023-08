ATTENTION Pendant la procedure d'achat sur gamivodans le panier decochez le customer protection program "thanks i dont need" en bas de la fenetre qui s'ouvreensuite desactivez smart quand vous selectionnez votre moyen de paiementsi comme moi vous etes abo jusqu'en 2025 par exemple ou meme 2024 et que vous ne pouvez donc pas attendre la fin de votre abonnement pour une conversion qui ne sera peux etre plus la a ce taux avantageux (le gold disparaissant)vous pouvez prolonger votre abo malgres tout avec des code xbox live golddonc il vous faudra 7 codes pour 1 ansgamepass ultimate prenez 12 codes gold pour avoir 2 ans ,il faut ensuite prendre 1 mois de gamepass ultimate a 1€ et apres vous pouvez rajouter 1 an en mode "deja abo" donc en prenant 7 codes gold )VOUS POUVEZ ETRE ABO MAXIMUM 3 ans au gamepass ultimate donc inutile de prendre +prenez les ici ==> https://www.gamivo.com/product/xbox-live-gold-3-month ensuite utilisez le code promo AKS-AUGUST10il faut se rendre sur ce site https://www.goclecd.fr/acheter-resident-evil-4-remake-xbox-series-comparateur-prix/ ca vous redirige sur Gamivo allez a votre panier dans lequel vous avez mis les 7 codes gold et voila vous pouvez utiliser le code promo AKS-AUGUST10dans le panier decochez le customer protection program "thanks i dont need" en bas de la fenetre qui s'ouvreensuite desactivez smart quand vous selectionnez votre moyen de paiementca marche je l'ai fait et le deal vien initialement de xboxygen,j'ai juste pris gamivo et un autre code promo pour que ce soit 47€ https://www.xboxygen.com/News/45834-Abonne-au-Xbox-Game-Pass-Ultimate-Prolongez-de-1-an-pour-52-EUR-au-lieu-de-179-EUR?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter rentrez vos codes ici https://redeem.microsoft.com/ preuve