Ne pensez-vous pas que Bethesda ait sorti le jeu volontairement en l'état, sachant que les moddeurs feraient le reste? Ce ne serait pas con car ça leur permettrait de récupérer leur travail par la suite pour sortir une mise à jour, payante bien évidemment, avec peu de travail / coût derrière. Je vois bien venir le jeu à la No Man Sky qui s'améliore constamment, avec les grosses Maj relativement coûteuse du genre "on peut maintenant atterrir sur les planètes", "exploration renforcée avec l'ajout de véhicules", etc. (je sors les plaintes qui reviennent le plus souvent) car le côté exploration reste assez limité apparemment. Après tout, ils l'ont vendu comme un space opera grandiose, où l'exploration est grisante. Je suis curieux de voir la tête du jeu d'ici quelques années.

De manière générale, je me demande si ce n'est pas plus rentable de sortir un jeu moyen, avec un fort potentiel, afin de l'améliorer tout en faisant passer à la caisse les joueurs à chaque fois, que de constamment plancher sur des jeux différents? Ce qui reviendrait à finaliser leur jeu à 200€, voire plus (chiffre au hasard...). Travail moindre, bénéfice ++