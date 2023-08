Un mystérieux Leaker, Jonathan Bark ( inconnu au bataillon ) fais parler de lui depuis quelques jours sur la toile du web , il viens de partager des informations sur ce que pourrait être la prochaine hybride nintendo.D'ailleurs Voici le logo de Nintendo FOCUS, Le Nom switch serais remplacer par Nintendo FOCUS ( pas Trés convaincant Photoshop.. )Il affirme aussi que la console aurait des capacités de la Full HD à 60fps jusqu’à de la 4K à 30 fps. et que l’un des principaux arguments de vente de Nintendo FOCUS sera ses capacités VR, d’où son nom.Fuite d'images de l'écran d'accueil de la Nintendo Switch 2.Les anciens jeux seraient a priori rétro-compatibles, avec un coût supplémentaire de 2,99 dollars.Enfin ont devrait avoir le droit à une nouvelle manette : la FOCUS Pro 1. Elle ressemble beaucoup à une manette XboxConcernant les jeux, Selon son dernier post, Mario Kart 9 sortirait avec la Nintendo Focus en octobre 2024, il montre le Logo, un vieux build ( Photoshop encore lui.. )le jeu serais accompagné d 'autre jeux( qui relancerait la franchise F-Zero, C’est un titre à petit budget, rien d’impressionnant, mais il serautilisé pour tester à nouveau la franchise. )un jeu de plateforme en 3D coopératif.Espérons que La Nintendo Focus ne soie pas plus moche qu'une Ford FOCUS

08/30/2023 ducknsexe