MAIS ya NANITE ET LUMEN activé sisi jvous jure putinla series S a moins de details , et la qualité des texiture est moindre (du sublow? ), du popingla ps5 a un meilleur ambient occlusion est meilleur ssrau prix d'un framerate moindre a certains momentpas de 60 fps constant sur toute les consoles malgrés tout ces sacrifices

posted the 08/26/2023 at 05:54 PM by skuldleif