Les petits avis de Axlenz

Je pensais qu'il exagérait dans son avis sur la saison 6, mais l'ayant finis il n'y a pas un seul épisode au niveau de ceux proposés par les anciennes saisons. A la limite l'épisode 3 sur l'espace...Personnellement jusqu'à la saison 5 j'aimais encore même si pour d'autres ça baissait déjà. Le seul moment où ça a commencé à baisser en qualité pour moi c'est avec le dernier épisode de la saison 5 avec Miley Cyrus (Hannah Montana pour les plus vieux). Je ne vais pas y aller par trois chemins, cet épisode était nul. Il avait plutôt bien commencer mais très vite on se serait cru devant une série pour ado sorti tout droit d'un industrie made in disney channel (j'ai rien contre ce genre de série, j'en ai bien bouffé auparavant mais ce n'est pas ce qu'on recherche ici). C'est ce même côté que l'on le ressens dans la saison 6.Le vrai problème c'est qu'on ne retrouve plus cette ambiance bizarre qui dérange que l'on pouvait retrouver auparavant. Ce genre de fil où tu te dis '' Ah ouais quand même ça pourrait vraiment arriver ça dans la vie réelle '' et où tu tires quelque chose de l'épisode. Maintenant ça essaie d'être '' drôle '' et même quand le thème semble intéressant au début, très vite ça ne raconte quasi rien.Prenons par exemple l'épisode 4 c'était quoi le but ? Montrer la nocivité des paparazzis ? L'épisode 5 n'en parlons pas...Bref, au moins on nous auras régalé avec 5 premières bonnes saisons même si tous les épisodes ne se valent pas bien évidemment. C'est en début de mois que je l'ai débuté d'ailleurs. Si vous avez une autre série dans le même genre qui arrive à surprendre, je suis preneur.