Jeu Fini

Du Forspoken mélangé à du Journey ? Il n’en fallait évidement pas plus pour que ce Atlas Fallen m’intéresse.- Bons environnements- Explo et déplacement plaisants- Globalement fluide- Système de combats qui fait le taf- Le système de ferveur- Histoire peu engageante- La camera en combat qui est parfois bordélique- Quelques bugs- Manque de diversités dans les activités dans l'Open WorldTout est dit dans l’intro, Atlas Fallen c’est un peu Forspoken qui rencontre Journey, a la différence prêt que ce dernier apporte plus de verticalité dans son level design et des quêtes annexes en plus d’une quête principale plus mis en avant. Le monde du jeu est divisé en 4 mini-open world à visiter, tous très sympa grâce a leur ambiance, leur level design et au déplacements souple et rapide du personnage. Techniquement c’est du AA, les persos sont vilains, mais les décors sont plutôt bons avec de beaux éclairages. Le jeu est globalement très fluide, la seule zone qui rame vraiment étant la Capitale de la 3eme map.Les combats sont tres classiques et très bourrins, mais la jauge de ferveur (jauge qui se remplie a chaque coup et qui vous rend plus fort, mais baissant aussi votre défense), apporte une plus value benefices/risques. Vous pourrez aussi vous équiper de plusieurs bonus passif et d'attaques speciales sur cette barre de ferveur et plus votre jauge sera haute durant les combats, plus vous activerez de bonus (évidement les bonus et attaques les plus puissantes seront uniquement en bout de barre).Au niveau des défauts malgré un bon univers, l’histoire n’est pas très passionnante et n’est pas aidé par le jeu d’acteur et la mise en scène datée des dialogues/cinématiques. Lors des combats la camera part parfois en couille et il n'est pas toujours évidant de locker l’ennemi qu’on souhaite locker.Il y a aussi quelques rares bugs dont parfois des ennemis qui disparaissent sans raison apparente lors des combats et il y a un point de TP qui ne marche pas. Pour finir, tout comme un Forspoken ou un Sonic Frontiers le monde manque de variété dans ses activités sur la map, ce qui pour ma part ne m'a pas dérangé.