Final Fantasy XVI est très loin de m'avoir satisfait dans son système de combat, à mille lieux de celui de Kingdom Hearts 3 qui n'est pas le meilleur de sa propre série (qui c'est pourtant déjà bien amélioré dans un simple DLC) mais propose TELLEMENT PLUS que ce Final Fantasy 16. Pourtant j'ai accroché à son univers et ses personnages, sa musique et ses combats de boss.



Je me dis que le résultat aurait pu être bien meilleur, FF7 Remake était trop rigide dans ses combats mais rempli de potentiel pour la suite pour rendre les combats plus profonds mais avec FF16 c'est très nerveux mais creux.



Il faut quand même avouer qu'on revient de très loin pour la série après FF13 et FF15. J'ai quand même passé un bon moment auprès de ces personnages et qui même si on aurait pu aller encore plus loin sur certains codes des Final Fantasy, à aucun moment je ne me suis dit que c'était un skin FF d'un autre jeu.

Après les systèmes de combats nerveux mais pauvres et creux de FF16 et Hi-Fi Rush, ou l'horreur technique et artistique d'un Bayonetta 3, le désir de mettre la main sur un Action-RPG ou un Beat'em All techniquement à la hauteur et nerveux mais profond, s'empare encore d'avantage de mon cœur de joueur.



Vivement Kingdom Hearts 4 et je croise les doigts pour que Stellar Blade soit au niveau.



- Un univers musical magnifique.- Artistiquement et Graphiquement somptueux.- Notamment certains éléments comme le rendu des armures ou la glace qui se forme (et les plus belles plumes du JV).- Combats de Primordiaux dantesques et mémorables.- Certains pouvoirs largement au dessus et funs.- Character Design très Final Fantasy, rempli de de Bishojo et Bishonen... que ça m'avait manqué !- Plusieurs personnages attachants comme Joshua, Mid, Clive, Gab, Torgal ou Dion.- Une très bonne VF pour la grande majorité des personnages.- Chroniques, encyclopédie et arbre des relations des personnages vraiment le bienvenu dans ce genre de jeu.- Un monde saisissant, cohérent dans son espace ayant une carte magnifique servant à la fois de repère mais aussi de livre d'histoire de ce monde.- Mode résolution globalement très stable- Mode Photo- Peut-être 15% des mini-quêtes intéressante d'un point de vu histoire qui dépendra des personnages impliqués.- Les autres mini-quêtes sont si lente, mal mise en scène et pauvre au niveau gameplay.- Jill et globalement la plupart des personnages féminins sont sous exploités... c'est une histoire entre bro.- Trop de dialogues qui répètent des choses et qui ont peu d'importance dans les moments clés de l'histoire... j'aime parfois certains dialogues banals pour montrer à quel point certains personnages sont proche mais il faut les mettre au bon moment. Là, cette impression que les personnages n'ont souvent rien à dire mais disent ou répètent quand même quelque chose... c'est gênant à la longue.- Déplacements lents et rigides hors combat.- Des effets visuels souvent aveuglants, trop dans l'exagération, ne permettant pas toujours de profiter de la qualité visuelle correctement.- Impossibilité de désactiver l'indication du nombre de dégâts à chaque coup.- 2 touches pour tous les QTE du jeu, la blague.- Système de combat au final répétitif et creux. Pas vraiment de magie, pas de faiblesses ni résistances, pas de coopération en combat avec les autres personnages... très peu de difficulté, la barre de vie impossible à retirer vu le type de jeu mais on se demande quand même à quoi elle sert.- Au final je suis d'accord pour dire qu'une fois qu'on a la bonne combinaison de pouvoirs et un minimum le sens du timing pour l'esquive, ce qui arrive régulièrement vu quand on attend l'arrivée du prochain pouvoir de primordial, les combats deviennent d'une linéarité sans nom et du simple bourrinage de boutons.- Un bestiaire assez pauvre.- Le système de distribution de points de compétences n'a aucun sens.- Un mode performance pas du tout optimisé.- Un Sound Design assez triste, pas satisfaisant.- Le mode difficile uniquement en NewGame+ obligeant à le finir 2 fois pour avoir le platine...