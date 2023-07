NintendoEverything

Forever Entertainment est susceptible d'annoncer un nouveau remake en 2023. C'est selon le président / PDG Zbigniew Dębicki, qui a teasé la nouvelle dans une interview avec Famitsu.Forever Entertainment a publié un certain nombre de remakes au fil des ans, et ne semble pas ralentir de sitôt d'après ce qu'il a partagé avec le magazine. Dębicki a également indiqué que nous verrons des jeux dans ce département qui ne sont pas nécessairement limités aux titres japonais.A savoir que leur prochain remake attendu cette année est : Front Mission 2Jeux sans date : Fear Effect Reinvented+ Front Mission 3 / Panzer Dragoon II Zwei / The House of the Dead 2 (Nous avons rien vu pour les trois jeux).