Je l'avais déjà fini il y a longtemps sur ps4 et j'ai pu me le procurer une fois encore dans sa version pc a bon prix. Cette version "intergrade" (qui je rappelle n'est pas disponible sur la version ps4 , en remerciant chaleureusement Square pour cette belle initiative) m'a permis de redécouvrir le jeu avec son petit dlc en plus.Dans ce que propose ce ff 7 remake , il en sort expérience sympathique mais pas sans gros défauts qui viennent empatter le rythme , que ce soit l'histoire sur la partie de Midgar ou tout simplement des rajouts qui ne sont ni pertinent ni intéressant. ( coucou Nomura )Ce jeu est a l'image d'une vague qui tantôt monte et qui tantôt descend. Bien sur les nombreuses qualités du titre peuvent oublier certains point noir notamment grâce a l'univers ou aux personnages tous très attachants. Le système de combat y est aussi pour beaucoup , une conception très appréciable pour ce remake surtout si on aime les défis. Je regrette toutefois une camera un peu capricieuse par moment coupant ainsi le plaisir de jeu.Un autre point essentiel est le soin apporté aux cinématiques qui sont digne d'un film et qui apporte un énorme confort visuel en plus. Malgré la linéarité et ces nombreux très nombreux interrupteurs a actionner dans certains chapitres , Final Fantasy 7 remake brille de par ces personnages et son univers en racontant une histoire d'une très grande richesse. En espérant que Rebirth s'ouvre bien plus.Un mot concernant le dlc "sympa sans plus" avec encore un retour linéaire au possible. Sauf Yuffie sauve les meubles avec un gameplay encore plus léger et rapide que Tifa , un dlc court qui pour moi est dispensable.- Graphiquement très bon et une mise en scène excellente- L'histoire , L'univers et ces personnages- Le système de combat et de Materia- Les boss- L'ost de dingue- Un dlc sympa sans plus , seul le gameplay de Yuffie reste génial.- Certains chapitres sont laborieux- Un rythme parfois au rabais- Certains rajouts pas très intéressant- Des quêtes secondaires toujours aussi soulante