c'est quoi le projet ?ils sont passé par un financement participatif pour lancer origami. Le projet à déjà récoltépour le lancement alors que l'objectif était deL'équipe est dans l'optique de lancer un patreon en parallèle pour faire pérenniser le média. la somme récolté ne représente que le launch. Je vous partage la rediif de leurs live ainsi que la FAQ, si vous voulez en savoir plus sur la team et sur ce qu'ils vont produire.perso rien que de revoiretdans un média JV, ça peut me saucer, mais je demande a voir.

ORIGAMI, c’est un nouveau média indépendant et gratuit, qui appartient à sa rédaction et qui veut parler - essentiellement mais pas uniquement - de jeu vidéo. Il prendra différentes formes : live, vidéo, podcast ou texte.

Who likes this ?

posted the 07/05/2023 at 09:39 AM by rbz