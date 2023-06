OSEFLand

je vous partage l'audio log de gautoz qui donne son avis sur le jeu après une quinzaine d’heures, je partage parce que j'ai un sentiment général très similaire. (j'ai bien aimé le "" je trouve qu'il cerne plutôt bien ce qui fonctionne ou pas pas dans ce FFXVI.pour le moment de mon coté, l'appréciation c'est un peu les montagnes russes, beaucoup de moment mwé avec des décors insipide mais parfois des truc très stylé avec des combats fun, malgré tout j'en attendais tout de même un peu plus de ce système(vus le cast derrière) ça reste méga bourrin a jouer, ce qui fait que l'investissement dans les combats est pas super présent hors combats de boss.je suis a une dizaine d'heures,mais ma plus grande crainte actuel c'est surtout les personnages et l'histoire, je l'attendais tellement plus haut a ce niveau. le jeu peut être parfois moins subtil qu'un xeno 3 pour citer un jrpg récent..et les musiques j'avais vu juste vwala vwala.bon ça reste très très très au dessus de FFXV quand même faut pas déconner mais ça reste pas une expérience satisfaisante a tout les niveauxet je tiens a rajouter que même si j'étais ok pour le délire action rpg, faut bien vous mettre dans la tête avant de rentrer dans le jeu que c'est juste un jeu d'action dans sa structure pas du tout un rpg ni un action rpg. la personnalisation est moins importante qu'un nier pour vous dire.(et la progression de fait via la mapmonde comme des niveaux)PS : pour la partie technique c'est pour le moment décevant, c'est pas next gen, l’optimisation est pas ouf, les fonctionnalité de la dual sens sont même pas utilisé. rien que pour toutes les portes ils auraient pus utiliser les gâchette adaptative en les durcissantvous, ça donne quoi votre retour d'expérience ?je sais que beaucoup ont pas encore le jeu mais bon sait on jamais. moi ça fait deux jours que je l'ai.