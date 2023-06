une pétition a été lancée pour que Starfield arrive aussi sur PlayStation 5. La personne qui a mis au point cette pétition explique que “Phil Spencer n’a pas le droit de retirer les jeux Bethesda des consoles PlayStation”. Le texte entre ensuite dans la guéguerre habituelle.“La Xbox et ses 12 joueurs dévoués ne méritent pas Starfield ni aucune exclusivité. Non seulement ils sont arrogants et agaçants, mais depuis la présentation, ils sont irritants. C'est une opération psychologique. Ils font exprès de répandre des informations sur Starfield pour essayer de nous énerver, nous les propriétaires de PlayStation”. Elle ajoute : “S'il sort sur Xbox, c'est un mauvais jeu. S'il sort sur PlayStation, c'est un bon jeu. Il n'y a pas d'autre solution”.Déjà plus de 2300 signatures...[url]=https://www.change.org/p/make-starfield-a-ps5-exclusive[/url]