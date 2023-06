News

- Le jeu a été écrit en japonais au départ.

- Il a ensuite été traduit et adapté librement en anglais.

- Le doublage anglais a été enregistré en priorité, avant le japonais et le français.

- Le français a été traduit depuis le japonais.



source : FFworld



Bon le jeu a l'air ouf toussa mais reparlons du doublage et des textes. car c'est en train de me faire vriller cette histoire.si ta fait la démo en VO(anglais) avec les sous titres fr ta tout de suite capté qu'il y'avait un problème.donc en gros :donc on a bien une trad tiré de la version jap pour les textes fr, dans les fait on pourrait se dire cool ça adapte le script (écrit en premier) mais vus qu'ils ont vraiment bien bossé cette version "libre" anglaise, le texte japonais fait archi plat à coté (oué désolé le japonais j'adore mais c'est une langue moins riche que l'anglais ou le français ..) ta même des petites information en plus en terme de lore .... vraiment je vais vriller en voyant un tel processus de traductiondonc, si ta envie de te faire la vo du coup , t'es obligé de passer les sous titre en anglais si tu veut pas te niquer l'expérience a moins de rien biter a l'anglais du tout et la t'es plus ou moins tranquille.