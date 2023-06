Jeux Vidéo

Le paysage des jeux vidéo connaît des transformations majeures, tant du côté des développeurs que des éditeurs. Récemment, Matt Booty, le responsable des Xbox Game Studios, a souligné dans une interview accordée à Axios que la durée de développement des jeux s'est considérablement allongée. Il a expliqué que les fans doivent comprendre que les jeux ne peuvent plus être produits à la même vitesse qu'auparavant. Parallèlement, Sony, le géant japonais de l'industrie du jeu, a annoncé lors de sa réunion du segment commercial de 2023 sa volonté de s'orienter davantage vers les jeux en ligne, les portages PC et les nouvelles IP. Cependant, cette stratégie comporte des risques, car si les jeux axés sur les services en ligne ne rencontrent pas le succès escompté, Sony pourrait avoir du mal à rectifier le tir en produisant davantage de jeux solo en raison des délais de développement plus longs inhérents à ces types de jeux.Dans son interview, Matt Booty a clairement indiqué que les jeux prennent plus de temps à être développés de nos jours. L'industrie et les fans sont, selon lui, un peu en retard sur cette réalité. Alors qu'auparavant, les jeux pouvaient être créés en deux ou trois ans, les jeux actuels nécessitent au moins quatre, cinq, voire six ans de développement, en particulier pour les projets à gros budget. Un exemple frappant est Starfield, dont le cycle de développement a duré huit ans. Même Fable, annoncé pour la première fois en 2020, semble encore loin d'être terminé malgré la diffusion de sa première bande-annonce majeure. Booty attribue cette durée de développement prolongée en grande partie à la complexité croissante des jeux d'aujourd'hui et aux attentes plus élevées des joueurs.Le Business Segment Meeting 2023 de Sony a révélé que l'entreprise mise fortement sur les jeux en ligne pour les années à venir. En s'appuyant sur les recommandations de Bungie, Sony entend développer davantage de jeux axés sur les services en ligne. Les chiffres présentés lors de la réunion indiquent que les investissements dans les jeux en ligne passeront de 12 % lors de l'année fiscale 2019 à 60 % lors de l'année fiscale 2025, tandis que les investissements dans les jeux traditionnels diminueront à 40 %. Il s'agit d'un tournant majeur dans la politique de l'entreprise.Cependant, cette stratégie comporte des risques. Si les jeux à service de Sony ne rencontrent pas le succès escompté, l'entreprise pourrait se retrouver dans une situation délicate. Les délais de développement plus longs inhérents aux jeux solo signifient qu'il serait difficile pour Sony de réagir rapidement et de produire davantage de jeux solo au cours de cette génération.Source : https://insider-gaming.com/games-take-longer-to-make-head-of-xbox-game-studios-says/