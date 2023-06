Très carré.Je me suis pas emmerdé une seule seconde.Pas la conf du siècle non plus mais là meilleure de MS depuis des années.Pas de bla-bla inutile super rythme j'ai aimé les gros jeux présentés sans artifices avant,nouvelles IP,retour de jeux dont on avait plus de news, non rien a dire et GG pour Starfield qui fait l'exploit de pas décevoir et qui va faire cogiter pas mal de monde pour l'achat d'une Xbox je pense .Et ça va je pense obligé Sony a sortir les grosses cartouches qu'ils ont gardé au chaud et ça c'est bien comme je dis souvent la concurrence a du bon.